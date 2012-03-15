Правозащитник выступил против травли николаевских мажоров-насильников (ВИДЕО)

Распространение информации о подозреваемых в зверском изнасиловании в Николаеве, является не правосудием, а травлей.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Аркадий Бущенко в эфире «5 канала».

«Это не правосудие. Это травля. Когда мы говорим, что это подонки и преступники, и указываем именно на этих людей, это неправильно. Когда мы – общество – требуем от правоохранителей затравить человека, мы подталкиваем нашу систему на другие преступления», - отметил Бущенко.

Правозащитник уверен, что люди должны брать под контроль деятельность правоохранительной системы, но нельзя обвинять человека до вынесения решения судебными органами.

Напомним, как сообщал «Главред», в ночь на 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 18-летнюю девушку и изнасиловали ее. Потом, чтобы скрыть следы преступления, пытались задушить ее и сжечь тело.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации, в ночь на 15 марта ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

видео: novosti-n.mk.ua

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