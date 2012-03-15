Украинцы больше всего боятся потери работы и роста цен

{1-} Украинцев больше всего беспокоит повышение цен на продукты, коммунальные услуги и потеря работы, а менее всего – сотрудничество с НАТО, ЕС и межцерковные проблемы, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Больше всего опрошенных беспокоят рост цен на продукты (58%), на коммунальные услуги (54%), потеря работы (34%), несвоевременная выплата зарплат и пенсий (32%), потеря здоровья (30%), углубление экономического кризиса (27%), рост коррупции (27%), разгул преступности (20%), опасения за судьбу родных и близких (19%).

При этом меньше всего украинцев беспокоят сотрудничество Украины с НАТО (1%), межцерковные проблемы (2%), территориальные претензии со стороны стран-соседей Украины (3%), углубление сотрудничества с Евросоюзом (3%), передаёт Интерфакс – Украина.

Опрос проводился 9-19 февраля. Методом интервью опрошен 2031 респондент, проживающий во всех областях Украины (включая Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1 , 4% - для показателей близких к 5%.

Ранее Главред писал, что в Украине подорожали продукты и коммунальные услуги.

В феврале 2012 года цены на потребительские товары в Украине повысились на 0,2%.

Государственная служба статистики, сообщила, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале повысились на 0,3%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,4%, на образование - повысились на 0,6%.

В то же время, цены на одежду и обувь снизились на 0,8%,

В январе-феврале инфляция составила 0,4%. По сравнению с февралем 2011 года в феврале 2012 года потребительские цены выросли на 3,0%.

фото: russiafaq.ru

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