ГАИ в Крыму будет забирать машины за грязные номера

{1-} Госавтоинспекция в Крыму начинает комплекс мероприятий для выявления транспортных средств, номерные знаки которых не соответствуют стандартам.

Об этом сообщает «ЛІГАБізнесІнформ».

Особое внимание ГАИ будет обращать на автомобили, которые не зарегистрированы или не перерегистрированы в установленном порядке, эксплуатируются без государственных номерных знаков или с номерами, не принадлежащими данному транспортному средству.

Кроме того, сотрудники ГАИ будут обращать внимание на авто, в которых номерные знаки установлены в ненадлежащих местах, а также загрязненными, перевернутыми или закрытыми другими предметами.

Указанные отклонения не позволяют работникам инспекции четко определить символы номерного знака.

В случае выявления указанных нарушений водителя могут оштрафовать, а автомобиль доставить на штрафплощадку.

«При повторном нарушении предусмотрено платное изъятие транспортного средства», - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, что по Правилам дорожного движения Украины изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков запрещено.

Также не разрешается наносить на знаки дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

фото:Сегодня

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