БЮТ потребовал лечить Тимошенко в стационаре

{1-} Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует перевести экс-премьера Юлию Тимошенко на лечение в стационар. Об этом сегодня с парламентской трибуны заявил заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев.

«Наша фракция требует прекратить пытки и обеспечить надлежащее лечение Юлии Тимошенко, выполнить все рекомендации европейских врачей, в частности, проведение комплексного обследования и лечения в специализированной клинике соответствующего уровня за пределами Качановской колонии», – сказал Соболев.



Он отметил, что фракция также требует остановить производство по делам, возбужденным против Тимошенко в соответствии со ст.208 Уголовно-процессуального кодекса в связи с состоянием здоровья заключенной, передает НБН.



Кроме того, по словам Соболева, соответствующее заявление передано президенту Украины Виктору Януковичу, главе Генпрокуратуры Виктору Пшонке и главе Службы безопасности Украины Игорю Калинину.



В свою очередь спикер парламента Владимир Литвин обратиться в Минздрав и Госпенитенциарную службу для того, чтобы нардепам была предоставлена информация о состоянии здоровья Тимошенко.

Ранее Главред писал, что в Государственной пенитенциарной службе сообщили, что для экс-премьера Юлии Тимошенко, согласно предписанию врачей, приготовили гальваническую ванну.

Тимошенко будет принимать гальванические ванны, так как эти процедуры были рекомендованы экс-премьеру немецкими и украинскими медиками. В подобных ваннах с помощью тока в 30—50Вт лечат заболевания костно-мышечной системы.

Согласно окончательным рекомендациям врачей экс-премьеру прописаны: водное шиацу, массаж, лечебная гимнастика, мануальная терапия, гальванические ванны и электрофорез.

фото: tymoshenko.ua

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