К делу николаевских отморозков подключилась Генпрокуратура (ВИДЕО)

{1-} Генпрокуратура направила в Николаев группу сотрудников для контроля расследования зверского изнасилования 18-летней Оксаны Макар.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По указанию генпрокурора дело передано на контроль в Главное следственное управление МВД Украины.
В ходе проведения прокурорской проверки было установлено, что родственники и близкие лица подозреваемых в совершении преступления не работают в органах государственной власти, местного самоуправления, прокуратуры и других правоохранительных органах.
«В частности, установлено, что мать обвиняемого К. не работает с 2005 года, а его отец неизвестен. Мать обвиняемого П. работает библиотекарем, а его отец умер 1 января 2012 года. Отец третьего обвиняемого до 2009 года работал первым заместителем Еланицкого райсовета, с 2009 года – пенсионер; его мать до 2010 года работала главой Еланицкой райгосадминистрации, с 2010 года – пенсионер», - отмечается в сообщении.
Генпрокуратура напоминает, что по представлению прокурора суд арестовал всех троих подозреваемых в совершении преступления.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 18-летнюю девушку, изнасиловали ее, а затем, пытаясь чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь ее тело.
Девушка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии, ей ампутировали руку и стопы, а в ночь на 15 марта перевели на искусственную вентиляцию легких.
фото, видео: novosti-n.mk.ua
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