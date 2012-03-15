Иранскому президенту пригрозили импичментом за неуважение к парламенту

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Иранские парламентарии заявили, что будут добиваться процедуры импичмента президента страны Махмуда Ахмадинеджада.

Депутатов не устроил тон, каким глава государства отвечал на их вопросы об экономической ситуации в стране. Депутаты сочли оскорбительным поведение Ахмадинеджада, который при ответе на вопросы отпускал саркастические шутки и пытался унизить парламентариев, пишет lenta.ru.

Ахмадинеджад был вызван на допрос в парламент, так как его сочли виновным в подрыве национальной экономики и незаконном назначении и увольнении ряда министров. Допрос Ахмадинеджада состоялся 14 марта и транслировался по национальному радио.

Президента страны допросили относительно ряда его экономических решений, в частности, о прекращении выплаты некоторых социальных субсидий. Парламентариев также интересовали случаи банковского мошенничества со стороны ближайших сторонников Ахмадинеджада и решение об увольнении министра иностранных дел и начальника разведки, принятое вопреки мнению духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В завершении допроса Ахмадинеджад упрекнул парламентариев в том, что их вопросы были недостаточно острыми, и отметил, что сам себе поставил бы самую высокую оценку за ответы. В свою очередь парламентарии заявили, что считают ответы Ахмадинеджада «нелогичными» и «недопустимыми».

До завершения срока пребывания Ахмадинеджада на посту президента осталось немногим больше года. Сможет ли Ахмадинеджад назначить себе преемника неизвестно, так как Хаменеи не исключил, что после завершения срока полномочий нынешнего главы государства пост президента будет упразднен, а руководителя страны будет назначать парламент. Кроме того, на недавних парламентских выборах победили сторонники Хаменеи. Ахмадинеджад, однако, все еще пользуется поддержкой умеренных консерваторов, а также деревенской бедноты.

фото: charlierose.com

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