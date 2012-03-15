В Украине серьезный демографический кризис - Минздрав

15 марта 2012, 12:28

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В Украине существует серьезный демографический кризис, заявляет профессор, главный специалист Минздрава Украины по акушерству и гинекологии Вячеслав Каминский. Относительное увеличение количества родов в последние годы произошло за счет тех семей, где появился первый ребенок, рассказал он в эфире телеканала "Tonis".

"Парадокс относительного увеличения рождаемости состоит в том, что рожают дети, которые родились в 80-х годах прошлого века, когда уровень рождаемости в Украине в составе Советского Союза был достаточно высокий. Мы сейчас вплотную подошли к тому этапу, когда должны были родить дети, родившиеся в 90-х годах. А вот как раз в 90-е годы был сильный провал, и показатели рождаемости в Украине были очень низкими, даже в полтора раза ниже, чем сейчас", – отметил представитель МОЗ,  передаёт Интерфакс – Украина.

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По его словам, основная задача государства и врачей в данной ситуации – помочь тем семьям, которые по каким-то причинам не имеют детей, а это более 1 млн украинских семей, а также убедить семьи, родившие первого ребенка, родить второго и третьего. Со стороны государства это должны быть различные социальные программы, в том числе, поддержки многодетных семей, со стороны медицины – профессиональный подход, безопасное акушерство и роды, формирование у населения позитивного отношения к беременности, к многодетным семьям, пропаганда здорового образа жизни.

В частности, Каминский отметил внедряемый сегодня в Украине Национальный проект "Новая жизнь", который ставит основной целью обеспечить качество, доступность и полноту медицинской помощи будущим родителям – от зачатия до рождения ребенка, и предполагает открытие по Украине 27 перинатальных центров.

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"Сама идея "Новой жизни" заключается в том, чтобы сделать отбор контингента наших пациентов, которые заслуживают особого внимания, то есть достучаться до тех женщин, которые не обращаются за помощью", – отметил Каминский.

По его словам, задача медицинских специалистов – обеспечить физиологическое течение беременности и родов, "чтобы не было осложнений для матери и ребенка, ребенок должен родиться здоровым, должна остаться здоровой мать и планировать рожать детей в дальнейшем".

Представитель МОЗ подчеркнул, что специалисты, которые работают сегодня в государственной здравоохранительной системе, а это более 123 тыс. акушер-гинекологов, "в преобладающем большинстве абсолютно грамотные, профессионально подготовлены и каждые 5 лет проходят переаттестацию и дополнительную подготовку".

Ранее Главред  писал, что количество населения в Украине уменьшается из-за «кризиса старения» и «кризиса здоровья», считают эксперты.

Поиск путей решения демографических проблем в Украине в последние годы актуален. Поскольку, как известно, довольно стремительно уменьшилось количество населения страны. Так, по данным Всеукраинской переписи населения, украинцев осталось приблизительно 45 миллионов человек, что на семь миллионов меньше, чем было в 1993 году.

фото: yaltalife.org

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