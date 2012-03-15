Депутаты хотят ограничить права украинцев на митинги

{1-} Сегодня на повестке дня Верховной Рады рассмотрение законопроекта № 2450 "О порядке организации и проведения мирных мероприятий".

В новом законопроекте усложняется процедура подачи сообщения, а организаторы должны доказывать, что они - граждане Украины или находятся здесь на законных основаниях.

Так чтобы провести собрание, граждане должны сообщить об этом властям за 4 дня, передаёт Украинская правда.

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Также установлены сроки для обжалования решений судов о запрете митингов, которые принимаются в канун акции, - таким образом граждане лишены конституционного права на обжалование.

Эта норма вызвала критику со стороны общественных организаций, где утверждают, что она может стать поводом для запрета собраний и не соответствует европейской практике, предусматривающей проведение так называемого "спонтанного митинга".

Как известно, скандальный законопроект № 2450 уже пытались принять в 2010 году.

Кроме того, в июне 2010 года член Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что Партия регионов не будет голосовать за законопроект № 2450 о порядке и организации мирных собраний.

Ранее Главред также сообщал, что 8 марта соратники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, устроили митинг у стен Качановской колонии. Они передали ей цветы, торт и письма с поздравлениями с 8 марта.

Поскольку ворота в колонию поначалу не открывали, участники митинга перебрасывали принесенные с собой цветы – белые и красные розы, тюльпаны и хризантемы – через забор

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