Депутаты хотят ограничить права украинцев на митинги

{1-} Сегодня на повестке дня Верховной Рады рассмотрение законопроекта № 2450 "О порядке организации и проведения мирных мероприятий".
В новом законопроекте усложняется процедура подачи сообщения, а организаторы должны доказывать, что они - граждане Украины или находятся здесь на законных основаниях.
Так чтобы провести собрание, граждане должны сообщить об этом властям за 4 дня, передаёт Украинская правда.
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Также установлены сроки для обжалования решений судов о запрете митингов, которые принимаются в канун акции, - таким образом граждане лишены конституционного права на обжалование.
Эта норма вызвала критику со стороны общественных организаций, где утверждают, что она может стать поводом для запрета собраний и не соответствует европейской практике, предусматривающей проведение так называемого "спонтанного митинга".
Как известно, скандальный законопроект № 2450 уже пытались принять в 2010 году.
Кроме того, в июне 2010 года член Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что Партия регионов не будет голосовать за законопроект № 2450 о порядке и организации мирных собраний.
Ранее Главред также сообщал, что 8 марта соратники экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, устроили митинг у стен Качановской колонии. Они передали ей цветы, торт и письма с поздравлениями с 8 марта.
Поскольку ворота в колонию поначалу не открывали, участники митинга перебрасывали принесенные с собой цветы – белые и красные розы, тюльпаны и хризантемы – через забор
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