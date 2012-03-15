Украина просит МВФ отсрочить выплату долга на 10 лет

{1-} Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о реструктуризации долга в 3 миллиарда долларов.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Вадим Копылов, передает «Корреспондент».

«Сейчас ведутся переговоры о реструктуризации долга, который предусмотрен на этот год - 3 миллиарда долларов. Вести надо речь, чтобы на 10 лет отложить выплату этих средств», - сказал чиновник.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, премьер Николай Азаров заявил, что Киев попросит МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by.

Сразу после этого, 13 марта, премьер заявил, что Украина пока не ведет переговоры с Международным Валютным Фондом о реструктуризации долга перед фондом.

«Мы пока не ведем никаких конкретных переговоров о реструктуризации нашей задолженности», - сказал Азаров.

Как известно, в феврале Украина выплатила 575 миллионов долларов, а до конца года должна вернуть МВФ еще примерно 3,1 млрд долларов ранее полученных кредитов.

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Украина пытается возобновить с МВФ программу кредитования по программе stand-by, однако Фонд требует выполнения ряда непопулярных реформ, в том числе повышения цен на газ для населения ради сокращения дефицита бюджета НАК «Нафтогаз».

Кабмин, в свою очередь, уверяет, что вскоре договорится с Россией о снижении цен на газ, и от роста тарифов можно будет отказаться.

Со своей стороны, МВФ сделал паузу в переговорах с Украиной. Власти также заявили, что в кредите Фонда нет острой необходимости, но предоставление займа вернет инвесторов в страну.

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