75 человек предстанут перед судом за побоище на египетском стадионе

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В Египте Генпрокуратура передала в уголовный суд дела 75 обвиняемых по делу о массовой драке и давке в феврале на футбольном стадионе в Порт-Саиде, жертвами которых стали 73 болельщика.

Среди обвиняемых - семь офицеров полиции, отвечавших за безопасность на стадионе и в городе, а также разрешивших проведение матча, несмотря на информацию о готовившихся беспорядках. Кроме того, перед судом предстанут трое сотрудников местного клуба «Аль-Масри», пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство МЕНА.

Напомним, в городе Порт-Саид 1 февраля этого года на матче между каирской командой «Аль-Ахли» и местной «Аль-Масри» вспыхнули столкновения. Несмотря на то, что «Аль-Масри» обыграл лидера первенства со счетом 3:1, болельщики провинциальной команды напали на группу поддержки «Аль-Ахли», а затем прорвались на поле и напали на тренерский штаб и игроков команды гостей. В драке и возникшей затем давке погибли более 70 человек, более 300 пострадали. Травмы получили и футболисты, и тренерский состав «Аль-Ахли», а также несколько десятков полицейских. Медики говорят, что причиной гибели людей стали, в основном, компрессионные травмы, полученные в давке.

Всего на стадионе было порядка 40 тысяч болельщиков.

Подавляющее большинство погибших - болельщики каирской команды, которые приехали поддержать любимый клуб в Порт-Саид.

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Прокуратура в ходе расследования рассматривала разные версии происшедшего - от преступной халатности органов правопорядка - до специального заговора с целью провоцирования беспорядков. В частности, сообщалось, что неизвестные специально закрыли ворота стадиона, через которые должны были выходить болельщики гостевой команды. Кроме того, в разгар беспорядков на стадионе на некоторое время было отключено освещение.

После трагедии в Порт-Саиде Футбольная федерация Египта сначала приостановила, а затем и вовсе отменила национальное первенство в текущем сезоне.

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фото: albawaba.com

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