Тюремщики доказали, что Тимошенко требовала лечения в Германии (ДОКУМЕНТ)

{1-} Государственная пенитенциарная служба Украины обнародовала на своем официальном сайте фотокопию "Акта отказа от медицинского осмотра осужденной Тимошенко Юлии Владимировны", в котором речь идет о том, что экс-премьер министр Украины настаивала на стационарном лечении в немецкой клинике Шарите.

"Тимошенко Ю.В. категорически отказалась от предложенного осмотра специалистами МОЗ (Минздрава – ред.), получения рекомендуемого лечения, в том числе консервативного и реабилитационного, настаивая на стационарном лечении в клинике Шарите (Германия)", - сказано в обнародованном документе.

В тексте также речь идет о том, что состояние здоровья заключенной удовлетворительное. "Сознание ясное, контакт продуктивный, по комнате передвигается с помощью ходунков, постепенно расширяя двигательный режим", - говорится в акте.

Также в документе речь идет об отказе Ю.Тимошенко от проведения медицинского осмотра 12 марта. Кроме того, в акте отмечено, что экс-премьер устно ознакомлена с выводами по итогам встречи с немецкими врачами – членами международной медицинской комиссии от 7 марта текущего года.

В акте содержатся предложенная программа дальнейшего лечения заключенной, однако ее текст закрыт для чтения.

Акт датирован 12 марта 2012 года, однако не известно, кто подписался под документом – на фотокопии текст заштрихован.

Ранее Главред также сообщал, что защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко опроверг заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что экс-премьер хочет лечиться в Германии.

"Заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что Юлия Тимошенко якобы требует лечения в Германии - откровенная ложь и провокация", - заявил Власенко.

По его словам, "Тимошенко требует, чтобы лечение проходило строго по протоколу немецких врачей, которые в своем медицинском заключении отметили, что такое лечение возможно только в условиях стационара в специализированной клинике вне колонии".

фото: tymoshenko.ua

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