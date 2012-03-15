Литвин хочет, чтоб депутатам рассказали о здоровье Тимошенко

{1-} Председатель Верховной Рады Владимир Литвин просит Министерство здравоохранения и Государственная пенитенциарную службу предоставить депутатам информацию о состоянии здоровья Юлии Тимошенко .

С поручением оформить соответствующие запросы Литвин обратился к секретариату Верховной Рады после заявления с парламентской трибуны бютовца Сергея Соболева, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

"Прошу секретариат подготовить обращение к Министерству здравоохранения, а также к службе исполнения наказаний с предложением предоставить соответствующую информацию для ознакомления как минимум руководителей депутатских фракций и БЮТ, а если они сочтут нужным - то и всех народных депутатов", - подчеркнул спикер.

Ранее Главред также сообщал, что фракция «БЮТ-Батькивщина» требует перевести экс-премьера Юлию Тимошенко на лечение в стационар. Об этом заявил заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев.

«Наша фракция требует прекратить пытки и обеспечить надлежащее лечение Юлии Тимошенко, выполнить все рекомендации европейских врачей, в частности, проведение комплексного обследования и лечения в специализированной клинике соответствующего уровня за пределами Качановской колонии», – сказал Соболев.

фото: tymoshenko.ua

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