Эксперт об угрозе восстания в Украине: это просто паника

{1-} Акций протеста с использованием оружия, а тем более вооруженного восстания в Украине ожидать не стоит.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец.

«Вряд ли существует серьезная угроза развертывания акций протеста с использованием силы и оружия», - отметил эксперт, комментируя заявления Виктора Януковича и Николая Азарова о подготовке вооруженного восстания в Украине.

«Негативно относиться к решениям власти и перейти к активным акциям сопротивления – это разные вещи, между которыми большая пропасть. Не все недовольные готовы выйти отстаивать свои интересы силовыми методами», - уверен Згурец.

Что касается заявления Николая Азарова в интервью немецкому изданию Die Welt о том, что в ходе расследовании дела о массовой скупке оружия во Львове СБУ обнаружила факты подготовки вооруженного восстания, эксперт считает, что эти слова премьера, возможно, являются подготовкой западного читателя к кампании жесткого противодействия акциям протеста в Украине.

«Неправильно, когда западный читатель о таких вещах знает, а украинские эксперты и общество узнает об этом из западной прессы. Это может оказаться элементом кампании жесткого противодействия протестным акциям. За счет подобных заявлений создается идеологический буфер для минимизации негативного отношения европейских стран относительно любых событий, которые могут произойти в Украине – как реальных, так и подтасованных с оглядкой на выборы», - подчеркнул Згурец.

фото: mvs.gov.ua

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