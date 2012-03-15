В Раде началось тайное голосование по избранию омбудсмена (ФОТО)

В парламенте началось тайное голосование по избранию уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщает корреспондент «Главреда».

Для проведения голосования спикер парламента Владимир Литвин объявил перерыв в заседании Верховной Рады.

В бюллетене обозначены две кандидатуры – председателя Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова и правительственного уполномоченного в Европейском суде по правам человека Валерии Лутковской.

Новости по теме:

Как в Раде боролись с "тушками" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Как оппозиция и националисты принесли Шевченко цветы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Как оппозиция блокировала Раду и спасала трубу (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Оппозиция напомнила власти о Европе (ФОТОРЕПОРТАЖ)