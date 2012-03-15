В Раде началось тайное голосование по избранию омбудсмена (ФОТО)

В парламенте началось тайное голосование по избранию уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Об этом сообщает корреспондент «Главреда».
Для проведения голосования спикер парламента Владимир Литвин объявил перерыв в заседании Верховной Рады.
В бюллетене обозначены две кандидатуры – председателя Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова и правительственного уполномоченного в Европейском суде по правам человека Валерии Лутковской.
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