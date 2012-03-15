Российский оппозиционер арестован за неповиновение полиции (ВИДЕО)

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В Москве арестован на десять суток координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, задержанного после митинга 10 марта на Новом Арбате, передает РАПСИ.

Таким образом, судья Диана Азарова признала Удальцова виновным в неповиновении распоряжениям сотрудников полиции.

Напомним, 10 марта, после митинга «За честные выборы», проведенного в Москве на Новом Арбате противниками премьера Владимира Путина, был задержан координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. За неповиновение требованиям сотрудников полиции ему может грозить арест на срок до 15 суток.

«После официального завершения митинга группа граждан во главе с Сергеем Удальцовым попыталась совершить провокацию и устроить несанкционированное шествие. Московская полиция пресекла их действия в строгом соответствии с законодательством. Удальцов и еще двое граждан задержаны, они будут привлечены к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Кроме того, группа граждан националистических взглядов, покинув митинг, пыталась устроить провокации на улице Арбат и площади Киевского вокзала. «Обе акции были оперативно пресечены полицией. Задержаны около 50 человек», - сказали в полиции.

фото: zyalt.livejournal.com

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