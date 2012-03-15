Суд отказался уволить Герман

{1-} Высший административный суд Украины (ВАСУ) оставил без удовлетворения иск донецкого адвоката Владимира Оленцевича, который просил обязать Президента Виктора Януковича уволить Анна Герман с должности советника президента – руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам администрации президента.

"Иск оставить без удовлетворения", - говорится в резолютивной части решения, оглашенной судом. Такое решение суд принял в четверг, 15 марта.

Сама Герман после заседания суда сказала, что подача иска не повлияет на ее высказывания в будущем и отметила, что такие события свидетельствуют о демократии в стране.

Ранее Главред сообщал, что Высший административный суд принял к рассмотрению иск к главе государства, который требует уволить Анну Герман с должности советника Президента.

Соответствующее заявление в суд подал адвокат Владимир Оленцевич.

По мнению адвоката, Анна Герман ведет дискредитацию «путем распространения по планете Земля гнусной клеветы на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и заведомо ложной информации о своем влиянии на Президента в процессе реализации последним конституционных полномочий».

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