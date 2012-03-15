В РПЦ сторонников Путина назвали панк-сталинистами (ВИДЕО)

15 марта 2012, 13:57

{1-} Дьякон  Русской православной церкви Андрей Кураев обвинил сторонников Владимира Путина в осквернении «московской святыни» - Поклонной горы – во время митинга 4 февраля.

Об этом дьякон написал в своем блоге.

«Там была просто феерическая сходка панк-сталинистов. Проханов, Шевченко, Багиров (который прославился пожеланием Петербургу еще раз пережить блокаду), Кургинян, Дугин», - считает дьякон.

Андрей Кураев также заявил, что с «панк-сталинистами» нужно поступить так же, как философ Александр Дугин предлагает поступить с участницами группы Pussy Riot.

Дьякон привел цитату Дугина из его интервью: «Они заслуживают, наверное, сожжения на костре! Они инструмент дьявола. Если их не скроют лет на десять от глаз оскорбленных православных людей, им придется пострадать. Поэтому власть поступит гуманно, если их посадят».

Напомним, как сообщал «Главред», на Поклонной горе в Москве 4 февраля состоялся «антиоранжевый» митинг, который собрал, по официальным данным, 138 тысяч человек.

В российских СМИ появлялась информация, что сотрудников бюджетных организаций принуждали принимать участие в этой акции.

Перед собравшимися выступали, в частности, Кургинян, журналист Максим Шевченко и писатель Эдуард Багиров.

«Нет оранжевой чуме! Я за Советский Союз, я за красный проект. Наш враг хочет ее (Россию – прим.ред.) развалить. Нет оранжевой чуме!» , - кричал тогда со сцены Сергей Кургинян.

Напомним, Андрей Кураев, в отличие от церковного руководства, занимает весьма мягкую позицию в отношении арестованных за панк-молебен в Храме Христа Спасителя участниц группы Pussy Riot.

Изначально он говорил, что их не стоит наказывать, поскольку их выступление пришлось на масленичную неделю. Впоследствии, после заседания совета духовной академии он заявил, что дал оценку поспешно, поскольку не знал о содержании песни, в которой девушки просили Богородицу прогнать Путина.

Участники группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина были арестованы. Девушки не признали своей вины и 3 марта начали голодовку.

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