Кличко передумал идти на выборы в едином списке оппозиции

{1-} Партия «УДАР» Виталия Кличко считает, что ей стоит идти на выборы в Раду самостоятельно. Об этом лидер партии сообщил во время круглого стола «Новая повестка дня: оппозиция – обществу».

«Мы проводили социологические опросы, и в политике не всегда работают правила математики. То есть 2+2 не всегда будет 4, а 5+5 – не всегда будет 10. Не всегда партия «УДАР», объединившись с БЮТ, получит хороший результат. То же касается и «Фронта Змин», – сказал лидер партии «УДАР».

«В одних регионах это (объединение с оппозицией. – Ред.) поддерживают, а в некоторых поддержки нет. На сегодняшний день, если такой поддержки нет, я думаю, логично будет объединить усилия уже в парламенте», – отметил политик, передает НБН.

По словам Кличко, о едином списке его партия может говорить, но надо прагматично подходить к этому вопросу.

Ранее Главред также сообщал, что Виталий Кличко будет баллотироваться на пост мэра Киева.

«Я уже не раз говорил, что Киев не может быть отдельным, и жить отдельно от событий, которые проходят в стране. И я буду принимать участие в киевских выборах, и наша партия УДАР также будет принимать участие в парламентских выборах», - заявил Виталий Кличко.

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