Главным примером «кремлевской паранойи» является шпионский скандал - СМИ

The Los Angeles Times пишет, что обмен «русских шпионов» вызывает подозрения. Депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил в интервью газете: «Если они наши шпионы, то случившееся является абсолютной потерей престижа нашей разведки». «Их уровень подготовки ужасен, их методы связи нелепы», – отметил Гудков, передает Вести. Кроме того, по словам российского депутата, неясно, кто в данной ситуации, Россия или США, получили наибольшую выгоду. «Американцы не захотели удерживать их (шпионов) дольше, чтобы выяснить подробности. Почему? Они уже получили то, что хотели? Или они долгое время знали, что эти люди являются «дутыми шпионами», и арестовали их только ради обмена?», – сказал Гудков. «Мне кажется, что-то в этой истории не так», – добавил он. The Daily Express пишет, что «Кремль одержим паранойей». Как отмечает издание, в Кремле уверены, что США строят секретные базы в Афганистане, откуда они планируют атаковать Россию. Примерами того, как Москва демонстрирует свою силу, являются «газовые истории» с Украиной, Грузией и Белоруссией, а также отправка шпионских самолетов и судов в воздушное пространство и территориальные воды Британии, говорится в статье. Но главный пример «российской паранойи» – это шпионский скандал, пишет газета со ссылкой на доктора Джонатана Эйяла из исследовательского института The Royal United Services. The Independent пишет, что «русские шпионы» были отправлены на родину, которой они не знают. Кроме того, будущее их детей остается неясным, полагает газета. Похожей точки зрения придерживается правозащитник Владимир Буковский. В интервью The Telegraph он сказал, что жизнь для вернувшихся в Россию «шпионов» будет кошмаром. «Для «русских шпионов», которые вернулись в Москву, жизнь станет кошмаром – некоторые из них прожили в США 15 лет, и приспособиться к новой реальности будет очень и очень сложно», – сказал он.