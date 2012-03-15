Мэр Николаева рассказал, как принял на работу будущего насильника (ВИДЕО)

Мэр Николаева Владимир Чайка не смог пояснить, как он взял на работу будущего насильника.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Николаеве, сообщает «nabat.mk.ua».

Журналисты, которых собрали по поводу зверского изнасилования Оксаны Макар, мэру города Владимиру Чайке был задан вопрос об одном из насильников, который в прошлом работал юристом в районной госадминистрации: «Как такой человек мог работать на госслужбе?»

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Мэр города не сразу подобрал слова для ответа, и начал рассказывать историю трудового пути Присяжнюка.

Позже Чайка отметил, что в его подчинении было всего-то пять человек, а закончил словами: «Я не рентген, чтобы так сразу видеть человека насквозь».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 18-летнюю девушку, изнасиловали ее, а затем, пытаясь чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь ее тело.

Девушка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии, ей ампутировали руку и стопы, а в ночь на 15 марта перевели на искусственную вентиляцию легких.

Ранее стали известны подробности личной жизни одного из насильников.

Как отец и мать Максима П. работали в Еланецкой райадминистрации. Мать, Людмила, возглавляла РГА, отец был должностью пониже.

«Сам Максим, как ни странно, работал юристом в городском управлении культуры!» — говорит житель Николаева Денис Плишко, который вместе с земляками собирает митинги в городе за то, чтобы виновные не ушли от ответственности.

видео: nabat.mk фото: novosti-n.mk

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