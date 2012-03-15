Янукович назначил нового главу Антитеррористического центра СБУ

{1-}

Президент Украины Виктор Янукович назначил первого заместителя главы Службе безопасности Украины Петра Шатковского руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства в четверг.

Первым заместителем главы СБУ Шатковский был назначен 25 февраля текущего года. До этого он занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

В обязанности Шатковского входит организация безопасности во время проведения Евро-2012.

Шатковский с июля 1996 по июль 2000 года был заместителем главы СБУ. С июля 2000 по сентябрь 2003 года занимал должность первого замглавы СБУ. При президенте Викторе Ющенко был заместителем главы секретариата президента – уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ, передаёт Интерфакс – Украина.

Напомним, 25 февраля 2012 года Президент Виктор Янукович освободил от должности зама главы Службы внешней разведки Шатковского Петра Николаевича и назначил его первым замом главы Службы безопасности Украины.

Шатковским, в обязанности которого будет входить организация безопасности во время проведения финальной части Евро-2012.

Ранее Главред сообщал, что 20 февраля Виктор Янукович сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

Как следует из указов, подписанных сегодня и обнародованных на сайте президента, глава государства уволил с этой должности Андрея Супруна и назначил на его место Олега Присяжного.

Тем самым Янукович продолжил кадровые перестановки в СБУ, начатые после назначения Игоря Калинина главой СБУ.

фото: rozvidka.livejournal.com

Новости по теме:

Янукович поменял руководство СБУ

СБУшники подозревает украинского академика в шпионаже

Александр Скибинецкий: На месте Шатковского я бы предложил уволить Кислинского и Хорошковского из СБУ

СБУ попросили проверить, не шпион ли новый министр обороны