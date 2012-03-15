Шансы на выживание жертвы николаевских отморозков минимальны

{1-} Николаевские медики заявили, что процент выживания Оксаны Макар – минимальный.

Об этом заявил главврач больницы, в которой находится пострадавшая, Александр Чеботарев, передает «novosti-n.mk.ua».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 18-летнюю девушку, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить ее и сжечь тело.

Девушка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии, ей ампутировали руку и стопы, а в ночь на 15 марта перевели на искусственную вентиляцию легких.

На пресс-конференции 15 марта мэр Николаева Владимир Чайка рассказал, что, принимая на работу будущего насильника, не мог «видеть его насквозь».

Также градоначальник отметил, что из Киевского и Донецкого ожоговых центров приехали специалисты, которые дадут свою оценку назначенного лечения для пострадавшей Оксаны и прокомментируют ее состояние представителям СМИ.

Также мэр не преминул отметить, что данное резонансное дело стоит на контроле Министерств здравоохранения, МВД, Генеральной прокуратуры.

Начальник горотдела здравоохранения Александр Приходько опроверг информацию, что «скорая помощь» ехала к пострадавшей 40 минут.

Он отметил, что каждая машина скорой помощи оборудована GPS-маячком, который постоянно показывает местонахождения машины и всю информацию передает на пульт в больнице.

«В 8.34 утра от сотрудника милиции поступил сигнал, который в течение минуты был передан на бригаду, выехавшую через 2 минуты. На месте происшествия бригада уже была в 8.46 — всего через 12 минут. Девушке сразу же начали оказывать первую медицинскую помощь», - объяснил главврач станции скорой медицинской помощи.

«Девушка поступила в крайне тяжелом состоянии и в состоянии ожогового шока. Поражены 55-60% кожи глубокими ожогами 4 степени – степень, при которой наступает обугливание тканей. На третьи сутки после выведения девушки из шокового состояния ей пришлось ампутировать правую верхнюю конечность, которая была сожжена и представляла собой опасность. Медикаментов, крови и плазмы у нас весь этот период было достаточно», - утверждает главврач больницы.

Чеботарев также заявил, что ожог, который получила девушка, «является следствием длительной экспозиции с термическим агентом, то есть нужно долго лежать на углях, чтобы ожоги достигли такой глубины».

«Исход трудно прогнозировать. Девушка находится в тяжелом состоянии. Ситуация очень сложная. Процент выживания – минимальный», - подытожил Чеботарев.

фото: novosti-n.mk.ua

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