Талибы приостановили все переговоры с США

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Движение «Талибан» объявило о приостановке всех переговоров с США. В распространенном сегодня заявлении талибов подчеркивается, что

Вашингтон «не выполнил условий для продолжения мирных контактов», проходивших в Катаре.

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«Главным препятствием для продолжения переговоров стала расплывчатая, неустойчивая и беспорядочная позиция американцев», - пишет ИТАР-ТАСС.

В нем также указывается на то, что «Талибан» считает «бессмысленным» любой мирный диалог с правительством Афганистана.

Напомним, президент Афганистана Хамид Карзай официально пригласил «Талибан» на прямые переговоры с его правительством.

В своем заявлении Карзай обратил внимание на то, что роль Пакистана в миротворческом процессе в регионе очень важна и попросил правительство страны поспособствовать прямым переговорам между Кабулом и талибами.

Ранее талибы заявляли о том, что они готовы вести переговоры только при участии США или других союзников Кабула. Вместе с тем, Пакистан говорил о намерении поддержать Афганистан только в том случае, если в переговорах не будут участвовать третьи стороны.

фото: paktalibanisation.com

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