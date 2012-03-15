Голые Femen потребовали казнить николаевских насильников (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько активисток женского движения Femen провели топлесс-акцию возле здания Генеральной прокуратуры Украины, требуя самого жесткого наказания для преступников, изнасиловавших и пытавшихся сжечь девушку в Николаеве.

Полураздетые девушки оккупировали вход в Генеральную прокуратуру Украины и забрались на выступающий карниз здания. Активистки скандировали: "Оксана, живи!", "Смерть садистам!" и "Казнить ублюдков!".

"Разделяя беду родителей и гнев людей, неравнодушных к николаевской трагедии, активистки Femen напомнили ГПУ о всеобщем равенстве перед законом и о неминуемости народного самосуда в случае попытки Генпрокуратуры отмазать мажорных выродков", - заявили в Femen.

Девушки намерены сделать все, чтобы "придать делу николаевских садистов международную огласку, затруднив, тем самым, Генпрокуратуре Украины возможность коррупционных маневров". Кроме того, Femen готовы оказать пострадавшей девушке донорскую, финансовую и организационную помощь, передаёт Интерфакс – Украина.

Трое активисток движения были арестованы работниками милиции и прокуратуры, двоим удалось сбежать, сообщили в Femen.

Как сообщал «Главред» ранее, в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 18-летнюю девушку, изнасиловали ее, а затем, пытаясь чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь ее тело.

Девушка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии, ей ампутировали руку и стопы, а в ночь на 15 марта перевели на искусственную вентиляцию легких.

фото: femen.livejournal.com

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