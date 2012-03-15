Рада не смогла избрать нового омбудсмена – СМИ

Кандидатуры Виктории Лутковской и Евгения Захарова, предложенные на пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека, не набрали необходимого количества голосов.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в парламенте.

Собеседник агентства уточнил, что за Викторию Лутковскую проголосовали 210 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Других подробностей собеседник не указал.

Напомним, в бюллетене для голосования было две кандидатуры – председателя Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова и правительственного уполномоченного в Европейском суде по правам человека Виктории Лутковской.

Как ранее писал Главред, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предполагал, что результаты голосования будут объявлены в сессионном зале в 16.00 15 марта – в это время в Верховной Раде обычно начинается вечернее пленарное заседание.

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