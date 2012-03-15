В Украине зафиксирована рекордная за 9 лет инфляция

{1-} В Национальном банке Украины в феврале 2012 года зафиксировали минимальную инфляцию (0,2%) за период с 2003 года.

Об этом говорится в сообщении банка.

«Изменение индекса потребительских цен в феврале составило 0,2%, что является самым низким показателем для этого месяца с 2003 года», - отметили в НБУ.

Нацбанк также подчеркивает, что в настоящее время продолжается процесс снижения инфляции в годовом исчислении (до 3% в феврале), длящийся со второй половины 2011 года.

По данным НБУ, в феврале продолжился сезонный рост цен на овощи (на 1,4%) и фрукты (на 5,2%), однако снизились цены на сахар (на 2,8%). Повышение цен на жилищно-коммунальные услуги в феврале было незначительным (0,3%), как и на транспортные услуги (0,2%).

Товары, которые облагаются акцизом подорожали на 0,5%, что в общем итоге обусловило рост административно регулируемых цен на 0,3% в феврале. Рост цен на топливо в феврале составил 0,2% (в годовом исчислении - 18,9%) вследствие замедления темпов роста цен на нефть на мировых рынках.

Индекс цен производителей в феврале вырос на 0,8%, а в годовом исчислении его рост замедлился до 7,5%.

Как сообщалось ранее, в феврале инфляция составила 0,2%, в январе-феврале - 0,4%. В 2011 году инфляция составила 4,6%, в 2010 году - 9,1%. Кабинет Министров прогнозирует инфляцию 7,9% в 2012 году.

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