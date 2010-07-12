Французский сенатор призвал ускорить признание геноцида армян в мире

Процесс международного признания геноцида армян нужно продвигать с новой силой, сказал глава армяно-французской группы дружбы Сената Франции Серж Лагош во время встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном. «Нужно положить конец международному безразличию, в результате чего произошел еще один геноцид XX века – в Руанде», - заявил Лагош, передает Вести. В свою очередь Саргсян выразил благодарность за значительную роль Франции в деле международного признания геноцида и особо подчеркнул роль парламента республики. Глава государства отметил, что высоко оценивает депутатскую группу дружбы, благодаря которой во Франции распространяется объективная информация об Армении.