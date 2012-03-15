Митрополит Владимир рассказал, когда откажется от престола

{1-} Митрополит УПЦ МП Владимир не может покинуть свой пост, поскольку его избирал церковный Собор.

Об этом Владимир заявил в интервью weekly.ua.

«Я себя не выдвигал, не избирал, это делал Собор Украинской православной церкви. Не могу своевольно бросить свое послушание Святой Церкви», - рассказал митрополит.

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«Уйду, если будет на то ее (Церкви – прим.ред.) решение. Сегодня сказать «спасибо, что вы меня избрали, теперь заберите мою кандидатуру назад» некорректно. Народ Божий решит и определит, если на то пришло время», - подчеркнул митрополит.

Напомним, как сообщал «Главред», 7 февраля, глава УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан), котрый проходит курс лечения, обратился к настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) и участникам собрания Киевской епархии с письмом.

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В нем Владимир открыто признает наличие в церкви «расколов и противостояний», отмечая, что «к сожалению, ко всем этим невзгодам (внешним воздействиям на церковь) добавляются внутренние распри».

Напомним также, глава УПЦ КП Филарет заявил, что «выбирать нового предстоятеля при живом – не подобает. А на покой он уходить не собирается. Дай Бог, чтобы Митрополит Владимир мог руководить и дальше, но борьба за его место действительно уже началась».

фото: fotolitopys.in.ua

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