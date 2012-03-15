Рада не смогла избрать обмбудсмена: Лутковской не хватило 14 голосов

За кандидатуру Евгения Захарова на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека проголосовали 134 народных депутата, Валерию Лутковскую поддержали 212 народных депутатов.

Об этом журналистам заявил член Счетной комиссии, народный депутат от фракции НУНС Юрий Грымчак, сообщает УНИАН.

Таким образом, по словам нардепа, ни одна кандидатура не набрала необходимых 226 голосов.

Кроме того, Грымчак сообщил, что, согласно результатам голосования, 19 народных депутатов проголосовали против всех, 6 бюллетеней были испорчены и 2 бюллетеня депутаты не вбросили в урну и забрали с собой.

Он добавил, что на протяжении ближайших 20 дней состоится новое выдвижение кандидатов на должность Омбудсмена.

Как ранее писал Главред, на пост омбудсмена претендовали правозащитник, сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского Евгений Захаров и правительственный уполномоченный Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

Кандидатуру Захарова в ВР внесли фракции БЮТБ и НУНС в начале февраля 2012 г. Позже в Партии регионов заявили, что будут поддерживать в качестве кандидата на должность омбудсмена Валерию Лутковскую.

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