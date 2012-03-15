Янукович назначил ответственных за повышение соцстандартов

{1-} Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 15 марта, назначил ответственными за повышение социальных стандартов премьер-министра Николая Азарова, вице-премьера Сергея Тигипко, крымского премьера Анатолия Могилева и руководителей местных органов власти.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, глава государства сегодня, 15 марта, поручил обеспечить последовательное проведение социальной политики по повышению стандартов жизни украинцев.
Как известно, в этом году в Украине пройдут парламентские выборы, на которых пропрезидентская коалиция может потерять большинство в Верховной Раде.
Ранее «Главред» сообщал, что на реализацию большинства социнициатив Януковича в текущем году потребуется около 16 миллиардов гривен, чем заявил вице-премьер – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко. Однако в АП считают, что цифра должна быть в два раза меньше.
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