Янукович назначил ответственных за повышение соцстандартов

{1-} Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 15 марта, назначил ответственными за повышение социальных стандартов премьер-министра Николая Азарова, вице-премьера Сергея Тигипко, крымского премьера Анатолия Могилева и руководителей местных органов власти.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, глава государства сегодня, 15 марта, поручил обеспечить последовательное проведение социальной политики по повышению стандартов жизни украинцев.

Как известно, в этом году в Украине пройдут парламентские выборы, на которых пропрезидентская коалиция может потерять большинство в Верховной Раде.

Ранее «Главред» сообщал, что на реализацию большинства социнициатив Януковича в текущем году потребуется около 16 миллиардов гривен, чем заявил вице-премьер – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко. Однако в АП считают, что цифра должна быть в два раза меньше.

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