Янукович приказал поменять бюджет для выполнения своих обещаний

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроектов по изменениям в госбюджет-2012 для реализации социальной политики по повышению стандартов жизни граждан.

Соответствующее поручение размещено на официальном сайте главы государства в четверг.

В частности, президент поручил обеспечить с 1 мая проведение перерасчета пенсий, назначенных и пересчитанных до 2008 года, с применением показателя средней зарплаты на одно застрахованное лицо в целом в Украине за 2007 год, с которой уплачены страховые взносы, увеличение госпомощи трудоспособным малообеспеченным лицам, осуществляющим уход за психически больными, до размера минимальной зарплаты.

Президент также отметил необходимость увеличения расходов по соответствующей бюджетной программе на 269 млн грн на создание современных перинатальных центров в регионах Украины.

Согласно поручению, до 30 марта правительство должно обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об обеспечении граждан достойной работой. В проекте необходимо, в частности, предусмотреть стимулы для работодателей, дающим работу молодежи, инвалидам, лицам предпенсионного возраста, другим уязвимым категориям населения.

До 20 апреля правительство должно принять меры для усиления социальной справедливости в сфере налогообложения, в частности, обеспечить подготовку и внесение в парламент проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по введению налога на богатство.

Кабмин также должен принять меры по усовершенствованию работы социальных служб, полному охвату их услугами наиболее уязвимых категорий населения.

До 2 апреля Кабинет министров должен принять меры по упрощению и удешевлению процедур, связанных с регистрацией (перерегистрацией) или снятием с учета транспортных средств.

Ранее Главред также сообщал, что Президент Виктор Янукович заявил о том, что повышение социальных выплат будет происходить постепенно, не перегружая государственный бюджет.

"Если посмотреть на этот год, мы очень равномерно нагружаем бюджет. То есть, нет такого, чтобы произошла нагрузка в один какой-то месяц. Мы начинаем с апреля месяца и постепенно нагружаем бюджет до конца года. Дальше эта нагрузка перейдет уже на 2013 г. и будет продолжаться, то есть всё постепенно", - сообщил Янукович.

Новости по теме:

Янукович не хочет перегружать бюджет, поэтому соцвыплаты будут поэтапными

Азаров приказал подготовить выполнение обещаний Януковича

Янукович уверен, что украинская экономика выдержит его социнициативы

Социнициативы Януковича создадут проблемы с МВФ - эксперт

Вкладчикам Сбербанка СССР денег не вернут никогда – эксперт