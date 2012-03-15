Омбудсмена не выбрали: за 20 дней нужно найти нового (ВИДЕО)

Счетная комиссия по выборам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека приняла решение «считать не назначенным ни одного из кандидатов».

Об этом 15 марта заявил глава Счетной комиссии Николай Шершун, сообщает Интерфакс-Украина.

По его информации, бюллетени для тайного голосования взяли 392 депутата, участвовал в голосовании 391 парламентарий. Недействительными были признаны 27 бюллетеней. Не поддержали ни одного из кандидатов 18 депутатов.

С 16 марта начнется 20-дневный срок по выдвижению кандидатур на пост уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Уважаемые народные депутаты, с завтрашнего дня, то есть с 16 марта, есть 20 дней для того, чтобы можно было предложить кандидатов на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Прошу, уважаемые коллеги, реализовать право 113 и более народных депутатов за внесение соответствующих представлений», – сказал председатель Верховной Рады Владимир Литвин на вечернем заседании парламента 15 марта после официального объявления результатов тайного голосования по избранию омбудсмена.

Как ранее писал Главред, на пост омбудсмена претендовали правозащитник, сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза Евгений Захаров и правительственный уполномоченный Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

Кандидатуру Захарова в ВР внесли фракции БЮТБ и НУНС в начале февраля 2012 г. Позже в Партии регионов заявили, что будут поддерживать в качестве кандидата на должность омбудсмена Валерию Лутковскую.

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