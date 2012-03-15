Митрополит Владимир рассказал, кто провоцирует раскол Церкви

{1-} Раскол православной Церкви провоцируют внутренние и внешние силы

Об этом заявил митрополит УПЦ МП Владимир в интервью weekly.ua.

«С православной Церковью в ее истории всегда боролись внешние силы. Структура Церкви, церковная организация требует дисциплины, труда и усердия», - подчеркнул митрополит.

По его словам, «всегда были люди, которые открыто выступали против Церкви и особенно против православия».

«Это внешние и внутренние силы, но я думаю, что все будет нормально. Жизнь так устроена, что мы живем в непростом мире. Однако все, что происходит в наше время, содействует нашему спасению», - уверен Владимир.

Отвечая на вопрос о том, какие рычаги митрополит имеет для управления Церковью, Владимир пояснил, что из-за болезни он не может «присутствовать на заседаниях Священного синода».

«Но постоянные члены Синода прилагают все усилия, чтобы сохранить в Церкви мир и спокойствие. Впрочем, Церковью управляет общецерковный собор, туда входят миряне, верующие, духовенство, он совершает управление и блюдет порядок», - пояснил митрополит.

«Я знаю о том, что делается сейчас в Церкви. Слава Богу за все! Бог все управит. Конечно, находясь на лечении, не могу заниматься церковными делами во всей полноте. Но это не значит, что я вне церковной жизни», - резюмировал Владимир.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Митрополит УПЦ МП Владимир заверил, что не может по собственному желанию покинуть свой пост, так как он был избран на поместном Соборе.

«Уйду, если будет на то ее (Церкви – прим.ред.) решение. Сегодня сказать «спасибо, что вы меня избрали, теперь заберите мою кандидатуру назад» некорректно. Народ Божий решит и определит, если на то пришло время», - подчеркнул митрополит.

фото: mitropolit.kiev.ua

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