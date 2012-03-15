Карпачева может остаться омбудсменом - эксперт

Лучшей кандидатурой на пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в нынешней ситуации стала бы Нина Карпачева, которая занимала эту должность ранее.

Об этом «Главреду» заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, комментируя голосование по кандидатуре обмудсмена в парламенте.

Напомним, сегодня, 15 марта, в парламенте состоялось тайное голосование по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Кандидатуру Евгения Захарова поддержали 134 народных депутата, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 народных депутатов.

{1-}

Эксперт уверен, что парламентскому большинству «нет смысла продавливать кандидатуру Лутковской, потому что человек на посту омбудсмена должен быть если не авторитетом, то, как минимум, вызывать позитивный настрой со стороны всех политических сил, общественных организаций, особенно правозащитных».

«Значительно лучшей кандидатурой для Партии регионов стал бы претендент от оппозиции Евгений Захаров – с его избранием можно было бы избежать многих имиджевых негативных моментов, которые есть сейчас и могут возникать в будущем», - подчеркнул эксперт.

«Избрание обмудсмена будет зависеть от политической целесообразности. Лучше всего, на мой взгляд, было бы сосредоточиться на кандидатуре Захарова», - считает Виталий Бала.

Кроме того, эксперт убежден, что подойдет кандидатура той же Карпачевой, ведь она не вызывает серьезных противоречий.

«Это также будет выходом из ситуации, чтобы не загонять ее в тупик или не продавливать кандидатуру от власти, которая потом постоянно будет подвергаться критике и повлияет на имидж Украины как внутри страны, так и на международной арене», - заявил Виталий Бала.

Новости по теме:

Рада не смогла избрать омбудсмена: Лутковской не хватило 14 голосов

В Раде началось тайное голосование по избранию омбудсмена (ФОТО)

Страна становится бандой разбойников - кандидат в омбудсмены

Регионалы предложили свою кандидатуру на место Карпачевой