В ЦИК решили не торопиться с распределением мажоритарных округов

15 марта 2012, 16:36

 

{1-} Центральная избирательная комиссия не поддержала постановление члена ЦИК Андрея Магеры относительно распределения одномандатных округов на парламентских выборах 2012 года.

Во время заседания Магера предложил включить в повестку дня постановление о распределении мажоритарных округов на будущих парламентских выборах.

Включение вопроса поддержало только 6 из 13 членов ЦИК, передаёт Украинская правда.

При обсуждении большинство членов ЦИК высказались в пользу того, что распределять одномандатные округа на парламентских выборах пока не время.

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Одним из аргументов было то, что Конституционный Суд как раз рассматривает представление депутатов относительно распределения трех иностранных округов.

Во время заседания председатель ЦИК Владимир Шаповал заявил, что Конституционный Суд по его информации не открывал производство в деле.

Другие члены ЦИК уверяли, что согласно закону есть еще время для распределения округов. И что к этому дню данные реестра избирателей могут измениться.    

Как известно, оппозиция обвиняла власть, что она собирается изменить границы округов для фальсификации выборов.

Ранее Главред  писал, что 29 февраля в Конституционный Суд поступило представление от 59 народных депутатов относительно конституционности положения закона о выборах в Верховную Раду, касающегося создания зарубежных избирательных участков.

24 февраля в КС было направлено представление 51 народного депутата по вопросу о возможности одновременного баллотирования в мажоритарном округе и по партийному списку.

23 февраля в КС поступило обращение относительно положения закона «О выборах народных депутатов», которым допускается одновременное выдвижение кандидатов в депутаты по списку партий и по одномандатным избирательным округам.

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