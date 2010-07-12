Конституционный суд ФРГ подтвердил запрет на ночную продажу алкоголя

Запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время не нарушает основные права граждан. К такому выводу пришел Конституционный суд Германии, подтвердив правомерность соответствующего запрета, введенного с 1 марта текущего года в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает«Немецкая волна». Парламент земли принял закон, который запрещает продажу алкоголя в магазинах, киосках и на бензозаправочных станциях с 22.00 до 5.00. Один из жителей Баден-Вюртемберга обратился с жалобой в суд, указав, что новый закон ограничивает его свободу действий. Судьи отметили, однако, что принятый федеральной землей закон не нарушает основных прав граждан, поскольку не является «чрезмерным запретом».