В Украине разрешили показ скандального фильма о грузино-российской войне

{1-} Российскому фильму «Август. Восьмого» 15 марта 2012 года выдано прокатное удостоверение на право распространения и демонстрации фильма на территории Украины с ограничением зрительской аудитории в возрасте до 18 лет, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино).

Как отмечается в сообщении, экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов посмотрела фильм и большинством голосов приняла решение об определении возрастного ограничения и выдаче прокатного удостоверения.

«Может быть сколько угодно мнений относительно художественной ценности или содержательного наполнения фильма. Но зритель имеет право на то, чтобы составить свое мнение самостоятельно — посмотреть фильм и определить собственное отношение к работе создателей картины и событиям, о которых говорится в фильме. Госкино не может выступать цензором в таких вопросах и не имеет оснований для запрета проката фильма в Украине», — отметил первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Семкин, передаёт ZN.ua.

Напомним, Министерство культуры решило запретить прокат в Украине этой ленты после обращения ВО «Свобода» и представителей грузинской диаспоры, поскольку данный фильм разжигает межнациональную вражду.

Картина должна была выйти еще в начале марта, однако ее долго не разрешали. Фильм демонстрировался в кинотеатрах Киева всего один день, в четверг, 8 марта, а затем был снят с проката.

Фильм Джаника Файзиева «Август. Восьмого» — история про девушку, которая хочет забрать сына от бабушки и неожиданно оказывается в эпицентре боевых действий в Южной Осетии в 2008 году.

Производство фильма было полностью профинансировано российским правительством. Фильм «Август. Восьмого» был признан социально значимым проектом и в этом качестве получил финансирование через Фонд поддержки кино России. Фактически весь производственный бюджет картины, составивший 16 миллионов долларов, был покрыт за счет средств фонда.

Напомним, в августе 2008 года произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией, в результате которого Россия фактически оккупировала два региона Грузии – Абхазию и Северную Осетию, - признав независимость этих самопровозглашенных республик.

Также напомним, что в Тбилиси прошла премьера фильма американского режиссера Ренни Харлея «5 дней в августе», посвященного войне в Южной Осетии в августе 2008 года.

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