Украинкам запретили выходить замуж до 18 лет

{1-} Верховная Рада повысила минимальный брачный возраст для женщин.

Об этом сообщает liga.

Депутаты внесли соответствующие изменения в Семейный кодекс Украины и уровняли брачный возраст мужчин и женщин.

За соответствующие изменения проголосовали 259 народных депутатов.

Отныне закон позволяет и мужчинам, и женщинам вступать в брак с 18 лет.

По законодательству Украины, закон вступает в силу после подписания Президентом и публикации в официальной прессе.

По ныне действующему Семейному кодексу брачный возраст для мужчин устанавливался с 18 лет, для женщин – 17 лет.

фото: shubini.livejournal.com

Новости по теме:

Азербайджан повысил брачный возраст для девушек

Брачные контракты в Украине не прижились

Москвичи становятся в очередь для заключения брака через Интернет