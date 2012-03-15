Украинкам запретили выходить замуж до 18 лет

{1-} Верховная Рада повысила минимальный брачный возраст для женщин.
Об этом сообщает liga.
Депутаты внесли соответствующие изменения в Семейный кодекс Украины и уровняли брачный возраст мужчин и женщин.
За соответствующие изменения проголосовали 259 народных депутатов.
Отныне закон позволяет и мужчинам, и женщинам вступать в брак с 18 лет.
По законодательству Украины, закон вступает в силу после подписания Президентом и публикации в официальной прессе.
По ныне действующему Семейному кодексу брачный возраст для мужчин устанавливался с 18 лет, для женщин – 17 лет.
фото: shubini.livejournal.com
Новости по теме:
Азербайджан повысил брачный возраст для девушек
Брачные контракты в Украине не прижились
Москвичи становятся в очередь для заключения брака через Интернет