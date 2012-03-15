Омбудсменом должен стать человек от оппозиции - эксперт

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В любой цивилизованной стране кандидата на пост омбудсмена должна выдвигать оппозиция, при этом им должен быть известный человек из государственных структур.

Об этом «Главреду» заявил президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов, комментируя выборы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним, сегодня, 15 марта, в парламенте состоялось тайное голосование по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кандидатуру Евгения Захарова поддержали 134 народных депутата, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 депутатов. Таким образом, ни один из кандидатов не набрал минимальной поддержки народных избранников.

«Это должен быть человек, большую часть своей деятельности посвятивший общественной работе по правовой защите», - убежден эксперт.

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«Что касается конкретной ситуации в Украине, то, я думаю, просто внутри коалиции не удалось согласовать все интересы. Наверное, Партия регионов думала продавить свою кандидатуру» , - заявил Жданов.

По словам аналитика, «есть два пути дальнейшего развития событий: власть будет искать консенсуса по кандидатурам, в том числе с оппозицией. Я считаю такой путь абсолютно нормальным и приемлемым. Это мог бы быть тот же господин Захаров».

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Другой путь - «просто соберется коалиция и устроит «разборки» - кто кого «кинул»: голосовали ли коммунисты, кто высказал протест, с кем не договорились, и так далее. Этот второй путь – тупиковый, потому что омбудсмен не может защищать власть – он должен защищать общество».

«Потому более приемлемой была бы кандидатура, согласованная и оппозицией, и властью», - резюмировал Игорь Жданов.

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