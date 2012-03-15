Афганистан потребовал вывода иностранных войск со своей территории

Афганистан готов взять на себя ответственность за безопасность в стране уже в 2013 году и требует, чтобы к этому времени иностранные войска покинули территорию государства.

Об этом 15 марта заявил президент Афганистана Хамид Карзай. Он также потребовал от прибывшего в Кабул министра обороны США Леона Панетты, чтобы силы международной коалиции немедленно покинули сельскую местность, сообщает Би-би-си.

«Мы готовы уже сейчас взять на себя всю ответственность за безопасность в Афганистане. Мы бы хотели, чтобы этот процесс завершился в 2013-м, а не 2014 году», – заявил Хамид Карзай.

Столь жесткое заявление связано с произошедшим несколько дней назад инцидентом, когда американский военный расстрелял 16 мирных афганцев, хотя отношения между США и Афганистаном испортились еще в феврале после случайного сожжения Корана на военной базе в Баграме.

Как ранее писал Главред, вывод международных сил из Афганистана запланирован на 2014 год. Президент США Барак Обама уже заявил, что последние события не заставят его свернуть афганскую миссию раньше времени.

Напомним, Леон Панетта пообещал Хамиду Карзаю, что виновного в расстреле мирных жителей привлекут к ответственности и что Пентагон тщательно изучит обстоятельства, которые могли привести к этой трагедии. В то же время, 14 марта стало известно о том, что этого американского военного вывезли в Кувейт.

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