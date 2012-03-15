Азаров назвал цену социальных инициатив Януковича

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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что реализация социальных инициатив Президента Виктора Януковича обойдется в 2012 году почти в 25 млрд грн.

Об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала, сообщает УНИАН.

«Скажем, весь пакет этих социальных мероприятий примерно будет стоить около 25 млрд грн.», – сообщил премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что эта сумма не столь значительна по сравнению со всеми бюджетными расходами и не может вызвать инфляцию.

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«Много это или мало? Это очень много. Это очень большая сумма. Но, если ее сопоставлять с размерами, предположим, расходов консолидированного бюджета, который превышает 450 млрд, то это будет около 5%. Так скажем, увеличение расходов на 5% это много? Здесь мы скажем, что это мало. То есть, с одной стороны сумма громадная, и придется нам напрягаться и очень серьезно напрягаться, а с другой стороны с учетом всех расходов консолидированного бюджета, это не такая уже и большая сумма», – сказал Азаров.

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Как ранее писал Главред, первоначально представители Администрации Президента оценивали социальные инициативы Януковича в 8 млрд грн, а Кабмин говорил о 16 миллиардах.

Позже первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова согласилась, что приблизительная оценка всего объема инициатив, без учета программы ипотечного кредитования, составляет около 16 млрд грн.

Напомним, во время правительственного заседания 7 марта Виктор Янукович поставил перед правительством задачу внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года, поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.

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