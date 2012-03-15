Руководители Молдовы и Приднестровья наконец-то встретились

В Кишиневе 15 марта проходит встреча премьер-министра Молдовы Влада Филата и лидера Приднестровья Евгения Шевчука.

Источники в молдавском правительстве сообщают, что Филат и Шевчук провели короткую встречу, на которой обсуждали ряд вопросов сотрудничества в социальной сфере. Во встрече принимали участие вице-премьер Молдовы по реинтеграции Евгений Карпов и министр здравоохранения Приднестровья, информирует Интерфакс-Украина.

После встречи Филат и Карпов пошли на концерт бельгийской певицы Лары Фабиан, на котором также присутствуют послы стран, участвующих в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2».

После концерта Влад Филат и Евгений Шевчук проведут встречу один на один.

Это первая встреча новоизбранного президента Приднестровья с руководством Молдовы.

Как ранее писал Главред, первый визит после вступления на пост Евгений Шевчук совершил в Москву 2 января этого года. В ходе визита Россия заверила новоизбранного президента непризнанного государства, что продолжит реализовывать социальные и гуманитарные проекты в Приднестровье. Об этом заявил глава кремлевской администрации Сергей Иванов.

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