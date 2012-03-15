Путин первым отчитался за потраченное на выборах

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Премьер-министр РФ Владимир Путин, победивший на президентских выборах 4 марта, первым из политиков, участвовавших в избирательной гонке, предоставил ЦИК РФ финансовый отчет по избирательной кампании на выборах.

Об этом сообщает Lenta.ru, не называя данных, содержащихся в отчете. Известно только, что по состоянию на 24 февраля 2012 года Путин лидировал по расходам на агитацию: его штаб потратил 368,9 миллиона рублей.

По закону все участники избирательной кампании должны представить итоговые отчеты в течение 30 дней после публикации официальных результатов выборов. Центризбирком со своей стороны обязан разместить эти отчеты в Интернете в течение пяти дней с момента получения.

Что касается трат других кандидатов, то, по состоянию на 24 февраля на втором месте по расходам на избирательную кампанию был Михаил Прохоров, потративший более 319 миллионов рублей. Траты Геннадия Зюганова составили 251 миллион, Владимира Жириновского – 210 миллионов, Сергея Миронова – 118,7 миллиона.

В соответствии с законом избирательный фонд кандидата в президенты не может превышать 400 миллионов рублей. Если средств набирается больше, разница поступает в государственный бюджет. К 24 февраля избирательный фонд более 400 миллионов был только у Путина (411 миллионов).

Как ранее писал Главред, выборы президента России состоялись 4 марта. Победу одержал Владимир Путин, который набрал 63,6 процента голосов. Инаугурация избранного президента назначена на 7 мая.

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