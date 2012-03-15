В Москве поймали почти всех Pussy Riot

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В Москве задержана еще одна предполагаемая участница скандально известной группы Pussy Riot.

«Задержали еще одну девушку по делу Pussy Riot, она в статусе подозреваемых. Известно имя Ирина», – цитирует сообщение адвоката Николая Полозовя, защищающего других фигурантов этого дела, Би-би-си.

Напомним, всего в акции участвовали четверо девушек. Трое из них уже заключены под стражу.

По его данным, задержанная находится в УВД по Центральному округу Москвы. «Раньше она была в статусе свидетеля по данному делу, сегодня ее вызвали на допрос и переквалифицировали ее статус на подозреваемую», – сообщил адвокат.

В то же время, в главном управлении МВД России по Москве сообщили, что в следственное управление УВД по ЦАО, где расследуется дело о хулиганстве в храме Христа Спасителя, в сопровождении адвоката для дачи свидетельских показаний «явилась гражданка, представляющаяся Локтиной». «В этот момент в следственном управлении находились работники храма и сотрудники службы его охраны. В Локтиной они опознали еще одну участницу хулиганских действий», – сообщили в МВД.

Как ранее писал Главред, две другие предполагаемые участницы акции – Надежда Толоконникова и Мария Алехина – арестованы ранее и останутся под стражей, как минимум, до 24 апреля. Обе девушки отрицают свою вину.

Следствие предъявило обеим предполагаемым участницам акции обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, 21 февраля участницы феминистской панк-группы Pussy Riot в вязаных масках забрались на возвышение алтаря в храме Христа Спасителя и исполнили песню протестного содержания.

В своем Твиттере девушки назвали перформанс «панк-молебном» под названием «Богородица, Путина прогони».

Николай Полозов уже заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

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