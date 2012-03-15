Украина не занимает денег на выплату зарплат – Азаров

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Премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина не одалживает деньги на выплату зарплат. Правительство одалживает «ровно столько, сколько нужно отдать».

Об этом он сообщил в эфире Первого национального телеканала, информирует официальный сайт Кабмина.

«Мы уже не занимаем на зарплату, не занимаем на реализацию наших различных проектов, а занимаем ровно столько, сколько нам нужно отдать. Соответственно уровень необходимых займов снижается», – подчеркнул Азаров.

«С 2012 года происходит снижение доли нашей задолженности в нашей ВВП. То есть если в 2012 году этот процент возрастал, то в 2012 году мы впервые идем на снижение этой доли, это означает, что налоговая нагрузка или часть долгов, долговая нагрузка снижается, т.е. нам из года в год легче погашать свои обязательства», – цитирует Азарова его пресс-служба.

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При этом премьер подчеркнул, что огромные долги является следствием провальной экономической политики предыдущего правительства.

Азаров сообщил, что сейчас правительство одалживает «ровно столько, сколько нам нужно отдать», в то время как «в 2009 году каждая вторая гривна, которую мы тратили, была одолженной».

Как ранее писал Главред, в этом же интервью премьер-министр сообщил, что для реализации социальных инициатив Президента Виктора Януковича в 2012 году понадобится около 25 миллиардов гривен.

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