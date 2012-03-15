Ходорковского можно помиловать без его просьбы, слово за Медведевым

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Президент России имеет право помиловать любого заключенного, не дожидаясь от него ходатайства.

Такой вывод содержит экспертное заключение Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, которое передал президенту РФ Дмитрию Медведеву глава совета Михаил Федотов, сообщает РИА Новости.

«Суть в том, что (в этом экспертном заключении) видные российские ученые–правоведы обосновывают тезис о том, что президент вправе помиловать любого заключенного, не дожидаясь, пока этот осужденный напишет ходатайство о помиловании», – сказал Федотов.

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«То есть, президент волен миловать или не миловать», – отметил он.

По словам главы совета, документ не привязан к конкретным уголовным делам и никаких фамилий в тексте не упоминается. Федотов отметил, что экспертное заключение было сделано по инициативе совета.

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Как сообщил эксперт, эта тема может быть рассмотрена на последнем заседании совета при президенте Медведеве, которое пройдет в апреле.

«Мы обязательно будем говорить об этой теме в том плане, как мы занимались, и к каким результатам мы пришли, и что в этом направлении будет сделано, потому что это будет заключительное заседание совета, посвященное подведению итогов работы за четыре года», – сказал Федотов.

Как ранее писал Главред, в начале февраля рабочая группа Совета по правам человека по гражданскому участию в судебно-правовой сфере предложила президенту помиловать более 30 осужденных и обвиняемых по уголовным делам, в том числе бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главу МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева. Группа представила список из 30 человек. Члены группы тогда отмечали, что президент имеет право помиловать осужденного, не дожидаясь от него соответствующего прошения.

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