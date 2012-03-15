Рада разрешила высшим госслужащим не уходить на пенсию в 65 лет

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «О Государственной службе».

Как передает УНИАН, за данное решение проголосовали 255 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был принят в редакции первого чтения, поскольку, по словам председательствующего на заседании первого заместителя председателя ВР Адама Мартынюка, при составлении сравнительной таблицы ко второму чтению были допущены определенные фальсификации.

Законом предусмотрено, что государственным служащим, занимающим должности первой категории, по решению соответствующего государственного органа или должностного лица, которые осуществили назначение их на должности, может быть продлено пребывание на государственной службе после достижения ими 65-летнего возраста по их согласию в связи с необходимостью службы, если иное не предусмотрено законом.

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