Яценюк намерен обжаловать закон о местных выборах в суде

Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк заявляет, что будет бороться за право избирать и быть избранными, пишет Украинская правда. «Партия регионов вместе со своими приспешниками - Блоком Литвина и коммунистами - приняла закон, по которому партия «Фронт перемен», возглавляемая мной, фактически исключена из избирательного процесса на местных выборах 31 октября», - цитирует Яценюка пресс-служба партии. Политик считает, что фракция Блока Юлии Тимошенко, покинув сессионный зал парламента в ходе рассмотрения этого документа, тем самым сдала демократические ценности как таковые. По его словам, принятый Радой документ «сужает конституционные права граждан, отстраняет от выборов ряд политических сил и превращает демократическое волеизъявление в фикцию». Яценюк обратился ко всем демократическим силам, представленным в Верховной Раде, с просьбой поддержать обращение в Конституционный суд относительно соответствия принятого закона Конституции и поставить под ним свою подпись. Напомним, в субботу Верховная Рада приняла закон о проведении выборов в Верховную Раду Крыма, местные советы и сельские, поселковые, городские советы по мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. Ранее «Фронт перемен» заявил, что оставляет за собой право обжаловать принятие этого закона в Конституционном суде.