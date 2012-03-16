В Молдавии пройдут выборы президента страны

В парламенте Молдавии сегодня пройдут выборы президента страны, сообщает Радио свобода.

Единственный кандидат – судья, председатель Высшего совета магистратуры Николай Тимофти. Его поддерживает правящий «Альянс за европейскую интеграцию».

Партиям, входящим в альянс, однако, не хватает двух депутатских голосов для того, чтобы их кандидат получил поддержку, достаточную для избрания президентом. Поэтому всё будет зависеть от того, поддержат ли кандидатуру Тимофти три депутата, отколовшиеся от находящейся в оппозиции Коммунистической партии.

Сами коммунисты считают парламент Молдавии нелегитимным, так как он не сумел в течение года избрать президента, и требуют досрочных парламентских выборов. 39 коммунистических депутатов бойкотируют заседания законодательного органа.

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