Китай отправил боевые корабли к спорному с Японией острову

Китай направил свои патрульные суда «Чжунго хайцзянь-50» и «Чжунго хайцзянь-66» в район островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, которые являются предметом давнего территориального спора между Пекином и Токио.

Организация этого патрулирования говорит о неизменной позиции китайского правительства относительно суверенитета КНР над островами Дяоюйдао. 3 марта Государственное океанологическое управление и министерство гражданской администрации КНР утвердили названия 71 острова, включая островов Дяоюйдао, которые в Японии называют Сенкаку. Этот шаг, считают эксперты, был призван подать сигнал Токио, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Необитаемые острова Дяоюйдао (Сенкаку), которые Пекин оспаривает у Токио, перешли под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, который был захвачен японскими войсками после победы в войне с императорским Китаем. После Второй мировой войны они находились под американской оккупацией, и США затем передали эти территории Японии. Токио после войны отказался от прав на Тайвань и, по логике Пекина, должен вернуть и Дяоюйдао. Спор вокруг этих островов уже много лет является камнем преткновения в отношениях между странами.

8 декабря 2008 года Китай уже организовывал подобное патрулирование морской акватории вблизи островов Дяоюйдао. Оно завершилось тем, что в тот же день два китайских судна покинули спорный район после неоднократных требований японских пограничников.

Ранее «Главред» сообщал, что Китай начал активно наращивать свою военно-морскую мощь – ввел в строй авианосец, который уже прошел мореходные испытания и поучаствовал в военных учениях. При этом испытания прошли именно в Восточно-Китайском море.

карта: wikipedia.org

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